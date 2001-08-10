В Сахалинской области дети войны к Дню Победы получат по 5 тысяч рублей

Материальной поддержкой из региональногобюджета в преддверии 76-летия Великой Победыохватят около 19 тысяч сахалинцев и курильчан. Финансовую помощь направят получателям до конца апреля.

Для островного региона выплата детям войны в размере 5 тысяч рублей к Дню Победы является традиционной. Исключение – прошлый год, когда по случаю 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне размер областной материальной поддержки единовременно увеличили в 2 раза.

Также ежегодную выплату до конца апреля выделят участникам Великой Отечественной войны – по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат участники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Напомним, в Сахалинской области для ветеранов Великой Отечественной войны действует комплекс мер социальной поддержки. Это ежемесячные и ежеквартальные выплаты, финансовая поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг, хирургического лечения заболеваний глаз, ремонта и изготовления очков, санаторно-курортного лечения, зубопротезирования, взносов на капитальный ремонт. Для ветеранов войны также установлен бесплатныйпроезд на внутригородском и межмуниципальном автотранспорте.