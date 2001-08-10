Новое расписание автобуса №106 Южно-Сахалинск - Новодеревенское запустят с 24 апреля

Обслуживать транспортную схему Южно-Сахалинск - Новодеревенское в целях безопасности пассажиров может только общественный транспорт малой вместимости. К такому мнению после проведенного мониторинга пришли представители рабочей группы, в состав которой вошли сотрудники департамента городского хозяйства и МУП «Транспортная компания».

По данным ДГХ, ранее в ведомство поступило обращение жителей села о рассмотрении вопроса запуска на указанную линию автобуса №106 большой вместимости. Однако, сделать это не представилось возможным: на въезде в село автомобильный мостом имеет ограничения по массе - до 7 тонн. Автобус «ПАЗ» на 53 места имеет тоннаж порядка 10 тонн. Таким образом, тоннаж транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке, запрещено. Кроме того, ширина проезжей части не позволяет одновременно проезжать автобусу большой вместимости и другому транспорту.

- В целях безопасности пассажиров было принято решение не менять класс автобусов, которые обслуживают данное направление. Таким образом, сегодня на маршруте Южно-Сахалинск - Новодеревенское находятся два автобуса по 26 мест каждый, - рассказали в ДГХ.

Для удобства жителей села было разработано новое расписание (буднее, субботнее, воскресное) движения маршрута №106:

от ж/д станции: 07.10, 08.00, 08.40, 09.40, 16.20, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20;

от ст. Новодеревенское: 07.50, 08.50, 09.30, 10.30, 17.00, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00. Оно начнет действовать с 24 апреля.