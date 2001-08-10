Прогулочные зоны детских садов Южно-Сахалинска приводят в порядок после зимы

В детских садах Южно-Сахалинска продолжается работа по наведению чистоты на территориях, предназначенных для прогулок воспитанников. Площадки очищают от мусора и выявляют скрытые повреждения.

- Работы проводятся в рамках разработанных планов, по мере оттаивания снега. В случае необходимости вопрос с ремонтом решается оперативно. К примеру, при обнаружении выбоин участки засыпают инертными материалами. Если после зимы пострадало резиновое покрытие, оно в обязательном порядке будет заменено, - рассказали в департаменте образования.

Кроме того, в рамках «чистой пятницы» 16 апреля к наведению чистоты на прилегающих территориях присоединились сотрудники образовательных учреждений: 53 школ, 31 детского сада и 2 учреждений дополнительного образования - порядка 4000 человек.

На протяжении последний пяти лет на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» активно реализуется программа по благоустройству территорий дошкольных учреждений. За последние три года выполнялись работы по благоустройству территории 19 детских садов областного центра: асфальтирование, устройство спортивных и прогулочных площадок, устройство теневых навесов.

В 2021 году в рамках реализации программы будет отремонтирована территория детского сада №37 «Одуванчик». Планируется обустройство резинового покрытия, замена теневых навесов, установка малых архитектурных форм, асфальтирование тротуаров и освещение территории. Эта работа будет продолжена.