Сахалинские школьники получат по 10 тысяч от президента

Сегодня, 21 апреля, во время обращения к федеральному собранию Президент России Владимир Путин объявил, что в августе семьи россиян, воспитывающие детей-школьников, получат по 10 тысяч рублей на каждого учащегося. Причем деньги получат и те семьи, в которых ребенок лишь в этом году пойдет в первый класс. Выплаты помогут подготовить детей к школе, обеспечив всем необходимым.

Помимо этого, глава государства поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, отметив, что отдельно следует поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают будущее страны.

- Поэтому с 1 июля этого года детям с 8 до 16 лет растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в размере 5650 рублей, это в среднем по стране, - отметил Владимир Путин.

Среди других мер поддержки были названы выплаты для беременных женщин, находящихся в трудном материальном положении и вставших на ранний учет в женские консультации. Им будет ежемесячно выплачиваться в среднем 6350 рублей ежемесячно.

Для родителей, которые находятся на больничном с ребенком до семи лет и имеют небольшой трудовой стаж, отныне больничный будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработной платы.