Владимир Путин посулил сахалинским застройщикам займы под три-четыре процента

Сегодня, 21 апреля, во время обращения Президента России к Федеральному Собранию, Владимир Путин отдельно остановился на вопросах жилищного строительства и объявил об амбициозных планах ежегодно сдавать в эксплуатацию до 120 миллионов квадратных метров жилплощади. По словам первого лица государства, даже в предыдущий, непростой со всех сторон год, строительная отрасль достигла результатов в 80 миллионов квадратов жилья.

- И это хороший результат, - подчеркнул Президент. - Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Причем обязательно необходимо предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства

Что же касается массовой застройки, то институт развития Дом.рф будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан и в целом хорошо функционирует.

- Хотел бы особенно подчеркнуть, что за счет субсидий федерального бюджета Дом.рф сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке, порядка 3-4 процентов годовых, - рассказал Президент. - Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области и Кузбассе.