Валерий Лимаренко: Принцип нашей работы – за цифрами и отчетностью видеть человека

Губернатор Сахалинской области прокомментировал тезисы Президента, касающиеся организации работы в социальной сфере. Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики России.

– Прямая обязанность губернаторов выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям. Уже в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки будут выплачиваться, а услуги оформляться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выходу на пенсию или другой жизненной ситуации. Через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, на постоянной основе, – сказал Владимир Путин.

В Сахалинской области уже выработан принципиальный подход к государственным услугам: она считается оказанной только тогда, когда человек, кому эта услуга оказывается, будет удовлетворен ее качеством.

– Мы больше не измеряем работу власти километрами, квадратными метрами, штуками, прочими единицами. Государство – это клиенто-ориентированный сервис, и человек должен быть работой этого сервиса доволен. Вот это действительно главное: окружить людей заботой, защитой, уважением и пользой. Об этом Владимир Владимирович говорит практически в каждом своем Послании, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, в 2020 году Сахалинская область наряду с Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской областями и Республикой Башкортостан стала одним из пилотных регионов, где апробировали механизмы Национальной социальной инициативы (НСИ). Были выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации: как получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, записать ребенка в детский сад, найти работу через центр занятости. В этом году новый опыт распространят на всю страну.