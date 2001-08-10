Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе

Битва кейсов «Живая Волга»: студенты придумают решения для борьбы с загрязнением главной водной артерии

22 апреля, в международный День Земли, стартует всероссийский студенческий конкурс «Битва кейсов «Живая Волга». Учащиеся вузов попробуют свои силы в разработке прикладных решений проблемы загрязнения главной водной артерии страны и получат шанс выиграть призы.

Присоединиться к Битве кейсов может студент из любого уголка России. Для этого необходимо:

собрать команду (до 10 человек);

зарегистрироваться на сайте конкурса кейсы-живаяволга.рф

выбрать один или несколько кейсов;

разработать решение и загрузить его на сайт конкурса.

Три команды, продемонстрировавшие наиболее глубокий анализ проблем и системный подход к выработке решений, получат подарки от партнеров конкурса. Лучшие идеи будут рекомендованы к реализации администрациям городов, расположенных на берегу Волги. Все участники Битвы кейсов получат дипломы.

Битва кейсов «Живая Волга» проходит в рамках студенческого направления общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России совместно с программой «Зеленые вузы России» Движения ЭКА.

Студенческое соревнование в формате Битвы кейсов стартует уже в третий раз. В первой Битве кейсов «Мир без отходов» приняла участие 31 студенческая команда, направившая на суд жюри 55 вариантов решений кейсов в сфере ответственного обращения с отходами и осознанного потребления. Вторая Битва кейсов «За чистое Черное море» привлекла 7 вузов, предложивших 11 решений проблем замусоривания Черноморского побережья.

«Волга занимает особое место в жизни нашей страны, являясь важнейшей водной артерией. Получая от реки необходимые ресурсы, мы не уделяем должного внимания ее защите и сохранению чистоты. Как итог - в рейтинге самых загрязненных рек России Волга занимает второе место. Мы предлагаем студентам применить свои знания и творческий потенциал и предложить решения одного или ряда аспектов этой проблемы», - комментирует Екатерина Олейник, координатор общероссийской программы «Зеленые вузы России».

«Битва кейсов - отличный формат для создания нестандартных и прорывных решений и привлечения молодого поколения к решению актуальных для страны проблем. Мы рады, что формат битвы кейсов ранее уже нашел позитивный отклик среди студентов, и теперь предлагаем включиться учащимся вузов в разработку идей по решению экологических проблем реки Волги. Мероприятие станет очередным шагом на пути достижения целей глобальной экологической стратегии Coca-Cola «Мир без отходов», в рамках которой реализуется программа «Разделяй с нами». Битва кейсов «Живая Волга» представляет информационно-просветительское направление программы, охватывающие на сегодняшний день уже более двух миллионов человек», - отмечает Татьяна Сидельникова, региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия.

Справка:

C 2006 года компания Coca-Cola Россия в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО в Москве реализует широкомасштабный проект «Живая Волга». Его основной целью является объединение усилий местных жителей, представителей государственных структур, бизнеса и неправительственных организаций для сохранения природного богатства Волги и её прибрежных территорий. В рамках проекта ежегодно проводятся природоохранные и просветительские акции в волжских городах. В них приняли участие более 80 тысяч человек, которые очистили 65 км береговой линии, собрав более 90 тонн мусора. Проект также включает тематические экоуроки «День Волги», «Живая волга» и «Сохраним Волгу», которые посетили 100