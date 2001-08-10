Школьники села Ильинское на Сахалине начали обучение в Техноклассе РусГидро

В селе Ильинском Томаринского района на Сахалине заработал Технокласс ПАО «РусГидро». Проект реализован в рамках соглашения о партнёрстве между Корпоративным университетом гидроэнергетики (филиал РусГидро) и средней общеобразовательной школой.

Ильинское является одним из самых динамично развивающихся населенных пунктов Сахалинской области. Это связано с вводом в эксплуатацию в ноябре 2019 года Сахалинской ГРЭС-2, расположенной в непосредственной близости.

В рамках благотворительных программ РусГидро и Сахалинэнерго в школе был полностью оснащен Технокласс - проведен ремонт, закуплено и установлено необходимое оборудование: компьютерные моноблоки, ноутбуки и наборы конструкторов для занятий робототехникой.

Робототехнику школьникам преподает инженер производственно-технической службы новой Сахалинской ГРЭС Надежда Антонова, у которой также есть педагогическое образование. Она признается, что эта деятельность ее вдохновляет, особенно, когда она видит, с каким удовольствием дети тянутся к новым знаниям и навыкам.

Первоклассник Дмитрий Козлов рассказал, что ему очень нравится робототехника, с помощью учителя он хочет научиться собирать и «оживлять» разные модели.

«Наша задача сделать все возможное для развития творческой сферы у детей, помочь им в решении нестандартных задач, овладении новыми технологиями, – отметила исполняющая обязанности директора школы Наталья Штро. – Замечательно, что все наши инициативы находят отклик и понимание у руководства РусГидро, Сахалинэнерго и сотрудников электростанции».

В этом году в рамках оказания шефской помощи образовательным учреждениям села Ильинское ПАО «Сахалинэнерго» планирует приобрести обучающие платформы и медицинское оборудование для детского сада, оснастить необходимым оборудованием столовую школы и художественными принадлежностями Центр культурного развития.

«Сегодня село Ильинское интенсивно развивается и энергетики в этом ему активно помогают, – подчеркнул директор электростанции Николай Недашковский. – Хотелось бы, чтобы такой темп сохранился и в будущем, чтобы все проекты по созданию социальной инфраструктуры были реализованы».

Техноклассы РусГидро – один из механизмов реализации Программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется в регионах присутствия компании на базе партнерских образовательных организаций. Целями проекта являются профессиональная ориентация школьников, популяризация профессии энергетика, знакомство с электроэнергетической отраслью и деятельностью Группы РусГидро, а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся. За время реализации проекта более 80% выпускников техноклассов выбрали профильные направления обучения в технических вузах, в том числе в вузах-партнерах компании – МЭИ, Волжском филиале МЭИ, Саяно-Шушенском филиале СФУ, регулярно проходят практику на энергообъектах компании.