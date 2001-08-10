Юным сахалинцам расскажут о профессии «Электромонтажник»

Сахалинские школьники станут участниками нового проекта «Шоу профессий», в рамках которого состоится цикл открытых уроков «ПроекКТОриЯ». На каждом из них зрителям рассказывают о различных профессиях.

Новый сезон проекта стартовал в марте с урока о профессии «Сварщик». Его посмотрели более 18 тысяч сахалинских школьников. Следующий урок состоится уже 28 апреля. Во время трансляции сахалинцам расскажут о профессии «Электромонтажник». В программе выпуска: показ настоящего процесса на производстве, информация о развитии отрасли в России, а также интерактивы.

Трансляция пройдет на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации во Вконтакте (vk.com/minprosvet) и на официальном канале Проекта на YouTube (https://clck.ru/TK59L). Онлайн-урок начнется в 19:00 по сахалинскому времени. Присоединиться к трансляции могут все желающие., сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.