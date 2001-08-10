Сахалинским "управляйкам" напомнили об ответственности за капремонт

Управляющим компаниям и муниципалитетам напоминают об ответственности за проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предприятия, которые имеют возможность самостоятельно вести работу благодаря субсидиям из регионального бюджета, призывают к активности и добросовестности.

Некоторые жители ошибочно полагают, что капитальный ремонт проводит только Фонд капремонта Сахалинской области. Работы ведут по двум направлениям. В первом случае ремонтом действительно занимаются специалисты регоператора, на их долю приходится большее число обновленных домов региона. В тоже время, участниками процесса также выступают и управляющие компании, которых через софинансирование поддерживают региональные власти.

В этом случае ответственность за все этапы работы ложится на руководство управляющих компаний. Такую систему называют упрощенной, она позволяет более оперативно ремонтировать жилье.

Что касается Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, то он действует в рамках программы капремонта в области, которая рассчитана до 2043 года. За семь лет ее реализации удалось обновить почти 2100 домов.

По всем вопросам капремонта можно обращаться на горячую линию по вопросам ЖКХ *0065 с мобильных телефонов или 8-800-302-0065 со стационарных.