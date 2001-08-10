23 апреля в Южно-Сахалинске состоится очередная "чистая пятница"

Завтра, 23 апреля, состоится очередная «чистая пятница» накануне субботника, намеченного на 24 апреля.

Так, Южно-Сахалинск присоединится ко Всероссийскому субботнику, инициированному минстроем России. Такие массовые акции направленны помимо прочего еще и на большее вовлечение горожан в трудовое участие в улучшении комфортности городской среды: желающие выразить заинтересованное участие в судьбе родного города смогут не только помочь коммунальщикам привести в порядок экологические тропы, скверы, прогулочные зоны, но и навести порядок во дворах после схода снега.

Управляющие компании готовят инвентарь для жителей, чтобы сообща обновить дворовые территории.

В ближайшие дни должны навести и поддерживать порядок на прилегающих территориях организации всех форм собственности. Напомним, согласно правилам благоустройства необходимо поддерживать чистоту на закрепленной территории в радиусе 10 метров от здания. Также в надлежащий вид надо привести фасады зданий и павильонов, входные группы, вывески, ограждающие конструкции.

Напомним, что 23 и 24 апреля полигон ТБО будет бесплатно принимать мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц. Весь месяц также горожане также могут бесплатно утилизировать шины, сдав их на переработку. Необходимо только предварительно записаться с 9.00 до 17.00 по телефону +79140970469.

Получить дополнительную информацию о субботнике и днях «чистых пятниц» можно в департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. от 2 до 11). Здесь же можно оставить заявку предприятиям на участие в субботнике.