Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2021
Сегодня 16:40
76,82|92,29|66,91
На Сахалине вертолет Ми-8 МЧС совершил санитарный рейс
11:54, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В СахГУ пройдет международная научно-практическая конференция

В СахГУ пройдет международная научно-практическая конференция «Образование и диалог культур в многоязычном пространстве АТР».

Цель конференции – организация конструктивного научного обсуждения актуальных проблем билингвизма и межкультурной коммуникации в сферах российской и зарубежной литературы, лингвистики, культурологии, сравнительной педагогики, вопросов сохранения языков и поддержания культур, туризма как межкультурного аспекта жизни современного общества, а также исследований в области методики преподавания иностранных языков.

Среди участников конференции представители Московского государственного университета, Высшей школы экономики, Дальневосточного федерального университета, НИУ «МИЭТ», Московского городского педагогического университета, Пятигорского государственного университета, Московского педагогического государственного университета, Университета Саппоро (Япония) и другие.

Открытие конференции: 23 апреля, 11:00, ул. Ленина, 290, 14 аудитория.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?