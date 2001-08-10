В СахГУ пройдет международная научно-практическая конференция «Образование и диалог культур в многоязычном пространстве АТР».
Цель конференции – организация конструктивного научного обсуждения актуальных проблем билингвизма и межкультурной коммуникации в сферах российской и зарубежной литературы, лингвистики, культурологии, сравнительной педагогики, вопросов сохранения языков и поддержания культур, туризма как межкультурного аспекта жизни современного общества, а также исследований в области методики преподавания иностранных языков.
Среди участников конференции представители Московского государственного университета, Высшей школы экономики, Дальневосточного федерального университета, НИУ «МИЭТ», Московского городского педагогического университета, Пятигорского государственного университета, Московского педагогического государственного университета, Университета Саппоро (Япония) и другие.
Открытие конференции: 23 апреля, 11:00, ул. Ленина, 290, 14 аудитория.