Мэр Корсакова Александр Ивашов считает важным акцент на семью, который сделал в своем послании Владимир Путин

Вчера вечером (по сахалинскому времени) состоялось обращение Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, на котором глава государства определил приоритеты дальнейшего развития нашей страны.

По мнению мэра Корсакова Александра Ивашова, одной из основных повесток обращения стала тема семейных ценностей, ведь семья для любого человека - самая главная ценность. Важным является и решение Президента сделать акцент на беременных, которым в этот непростой период очень важна поддержка государства. Следующий важный момент - поручение выплачивать родителям детей до семи лет включительно больничные листы полностью - 100%, вне зависимости от стажа работы,

- Несправедливую ситуацию с прежним начислением предложила исправить партия «Единая Россия», - сказал Александр Владимирович. - Нас поддержали, значит мы на верном пути! Отдельное внимание в послании было уделено борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что болезнь потихоньку отходит в сторонку, нам все равно нельзя терять бдительность. И главным оружием здесь является только вакцинация. Я полностью поддерживаю Владимира Владимировича, что только таким образом мы сможем победить страшный вирус. Принял решение сделать вакцинацию. Сегодня же займусь этим вопросом.