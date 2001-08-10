Девятиклассница из Корсакова стала призером всероссийской олимпиады по литературе

Учащаяся школы №2 Маргарита Ким привезла награду из Крыма, где с 14 по 20 апреля проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «литература».

Всего в олимпиаде приняло участие 324 ученика 9-11 классов со всей России. Сахалинка Маргарита Ким показала высокий результат, набрав 91 балл. К олимпиаде она готовилась вместе со своим наставником, старшим преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования Сахалинской области Еленой Сверкуновой. Под ее руководством школьница смогла выйти далеко за рамки стандартного курса.

- Заключительный этап олимпиады включал в себя три тура, - поделилась Маргарита, - Задания были очень сложные, но в то же время было интересно работать над ними. С каждым новым туром я понимала на какие темы мне следует сделать больший упор в изучении. Я очень рада такому результату и честно признаться даже не рассчитывала на него. Сейчас сложно описать свои эмоции, но это очень значимое мероприятие для меня.

Маргарита отлично учится в школе и активно участвует в научно-практических конференциях. Она не раз становилась победителем и призером конкурсов на знание корейского и китайского языков. Пока девушка не определилась с будущей профессией, но считает, что углубленное изучение литературы будет полезно в любой сфере.

Всероссийская олимпиада школьников – это самое массовое мероприятие, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и во всём мире. Оно позволяет выявить и поддержать талантливых детей, стремящихся получить знания, которые выходят за рамки школьной программы. Финал ВСОШ охватывает 24 общеобразовательных предмета. Всего в заключительном этапе принимает участие около 7 тысяч российских школьников.

- Сахалинскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады представляют 17 старшеклассников из Южно- Сахалинска, Корсакова, Томари, Холмска, Шахтерска, сел Сокол и Рейдово. Для ребят это возможность проверить себя, пополнить свой багаж знаний, получить новые впечатления и конечно, познакомиться с увлеченными сверстниками, - добавила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Куканова.

Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады по решению вуза могут быть зачисленными на профильный факультет без вступительных экзаменов, сообщает пресс-служба ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области"