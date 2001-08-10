Объездная дорога может появится в западной части Южно-Сахалинска

Одним из самых обсуждаемых моментов выступления президента с Посланием Федеральному собранию стал тезис, затрагивающий финансирование строительства дорог в стране. Владимир Путин отметил, что регионам будут направлены средства на строительство опорных магистралей.

Как подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, важным объектом в дорожном строительстве, который как раз позволит обеспечить единую систему инфраструктуры в интересах развития территории и повышения качества жизни населения может стать объездная дорога в западной части Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Островам» в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

. - Она поможет разгрузить дороги, увести большегрузы из города. Станет меньше пробок. Улучшится экология в городе. Проект всецело поддержан региональным правительством, губернатором Валерием Игоревичем Лимаренко. Его реализация Южно-Сахалинску крайне необходима.

Напомним, в конце марта этого года вопрос о строительстве объездной дороги, которая свяжет три федеральные трассы Сахалина, Валерий Лимаренко обсудил с врио руководителя Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

По оценкам специалистов, протяженность новой дороги составит около 45 километров, трасса пройдет по западной части Южно-Сахалинска. По поручению главы региона готовится обоснование инвестиций и планируется работа по отведению земельных участков.

- Вопрос дорожного строительства - один из самых острых для развития любого населенного пункта. Он естественным образом влияет на комфортность городской среды в целом. В областном центре дороги перегружены, это очевидно, и строительство объездного пути, безусловно, перераспределит транспортные потоки, и позволит по-новому организовать движение, - отметил эксперт по городской среде ОНФ Валерий Ерохов.