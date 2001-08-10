Активные работы на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске начнутся в мае

Работы по благоустройству с 1 мая возобновит подрядная организация СКФ «Спецстрой», выполняющая капитальный ремонт ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Емельянова. С наступлением тепла дорожники займутся заменой дорожной одежды, устройством пешеходных зон и освещения.

Напомним, контракт на капитальный ремонт данного участка был заключен в 2020 году. Контракт — двухгодичный, срок исполнения - 1 сентября 2021 года. Объект достаточно сложный. Его реализация находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.

На сегодня на ремонтируемом участке дороги завершены работы по перекладке всех инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, электро- и теплосети, сети связи, ливневая канализация. Это те виды работ, которые возможно выполнять в холодный период времени. На протяжении всех участка выполнены все виды земляных работ. Завершаются работы капитального характера на автомобильном мосту через ручей Пригородный. Объект готовится к асфальтированию.

Работы производятся с опережением графика. Сейчас сотрудники нашей компании занимаются работами по прокладке футляров под ЛЭП, фотовидеофиксацию и наружное освещение. Когда приступим к асфальтированию, первым завершим работы на закрытом сейчас участке — от пр. Победы до ул. Пограничной. После возобновления движения перейдем на второй участок, где работы по асфальтированию дорожной одежды планируем выполнять по полосам для удобства автомобилистов, - рассказал начальник участка СКФ «Спецстрой» Александр Хегай.

Проект по капитальному ремонту одной из главных артерий областного центра выполнен расчетом изменившихся требований благоустройства: на ремонтируемом участке будут расширены полосы движения (вместо двух — четыре), расширены пешеходные зоны, обустроены велодорожки и добавлено наружное освещение.

- Что касается технологии производства работ и их соответствия требованиям нормативной документации претензии к подрядчику отсутствуют. Незначительные недочеты устраняются в рабочем порядке. Представитель технического надзора со стороны заказчика осуществляет выезд на объект не реже двух раз в неделю, - добавил инженер по надзору за строительством отдела по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Гельд.

Вопрос капитального ремонта оставшегося участка ул. Комсомольской от ул. Емельянова до ул. Пуркаева решается. Проектно-сметная и аукционная документация находится на проверке уполномоченных органов с целью размещения закупки на электронной торговой площадке для определения подрядной организации. Ориентировочный срок проведения аукциона - середина мая. В рамках проекта будет выполнен полный комплекс капитальных работ: замена всех коммуникаций, обустройство тротуаров, новое освещение. Контракт будет двухгодичным. Строительные работы планируем начать в этом году, а завершить в 2022, сообщаили ТИА "Островам" в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.