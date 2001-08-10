На Сахалине 200 семей в этом году переедут в новые квартиры

Три пятиэтажных дома возводят в райцентре по улице 60 лет СССР. Ход строительства во время рабочей поездки в муниципалитет проконтролировал первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков.

– Эти дома строятся по программе переселения граждан из аварийного жилья. По поручению губернатора региональное правительство стремится ускоренными темпами решить проблему ветхого фонда и обеспечить жителей благоустроенным и комфортным жильем. Это приоритетная для нас задача. Обращаю внимание застройщика и руководства муниципалитета, обязательно надо показать людям квартиры перед тем, как они въедут. Если выскажут какие-то замечания или внесут предложения, обязательно отреагировать, – отметил Сергей Байдаков.

В двух пятиэтажках будет по 60 квартир, в третьей – 80. Общая площадь жилья составит около 15 тысяч квадратных метров. Все квартиры возводятся «под ключ», останется только обставить мебелью. В контракт включены и работы по благоустройству прилегающей территории. Подъездные пути заасфальтируют, обустроят тротуары, во дворах установят малые архитектурные формы. Ввод жилья в эксплуатацию запланирован на последний квартал года.

– Средства нам перечисляются в полном объеме, материалы есть, рабочих хватает. Все идет по плану, даже с опережением графика. Летом начнем показывать квартиры жильцам, – рассказал технический директор компании-подрядчика Марин Викол.

– Мы почти 30 лет проживаем в деревянной двухэтажке на улице Ленина. Дом признан аварийным. Конечно, очень рады предстоящему переезду и ждем с нетерпением момента, когда сможем посмотреть квартиры. В новостройке жить приятнее. Да и район этот нравится, – поделилась жительница Смирных Елена Терегова.

Всего в Смирныховском районе за 4 года предстоит расселить 40 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным.

Напомним, в прошлом году на Сахалине и Курилах расселили 131 тысячу непригодных для проживания «квадратов». Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. В 2021-2026 годах ускоренными темпами планируется расселить 641 тысячу квадратных метров аварийного жилья. Новоселье должны отпраздновать почти 30 тысяч человек, сообщили в правителтсва Сахалинской редакции ТИА "Острова".