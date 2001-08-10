Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2021
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15:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу, 24 апреля, в Южно-Сахалинске на площади Ленина состоится ярмарка

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 24 апреля приглашают на городскую ярмарку. Торговля развернется на площади Ленина с 10.00 до 16.00.

Традиционно предприятия сахалинских производителей представят широкий ассортимент продукции по доступной цене: яйцо, рыба, пресервы, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и многое другое, сообщаили в мэрии Южно-Сахалинска редакции ТИА "Острова".

Напомним, муниципальная ярмарка на площадке около Дома торговли (пр. Мира, 106а) также продолжает свою работу: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.

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