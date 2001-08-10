В Южно-Сахалинске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Старт акции был дан на площади перед Чехов-центром 22 апреля в 12:00. Волонтеры Центра молодёжных инициатив совместно с активистами военно-патриотического общественного движения «Юнармия» раздали более 800 георгиевских лент.

Во время акции волонтеры напоминали горожанам о значении георгиевской ленты и допустимых способах её ношения.

На той же площади горожане смогли увидеть выставку военного обмундирования времён Великой Отечественной войны, которая была организована военным комиссариатом Сахалинской области. А Региональное отделение ДОСААФ России Сахалинской области представило выездную выставку «Оружие Победы».

Раздача лент продолжится 29 апреля и 5 мая с 13 до 14 часов в трёх точках города: площадка перед Чехов-центром, площадка перед Областной библиотекой и Городской парк им. Ю.А.Гагарина.

9 мая георгиевские ленты будут вручать горожанам на площади Победы, сообщили ТИА "Островам" в центре молодежных инициатив.