Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2021
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15:39, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Южно-Сахалинске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Старт акции был дан на площади перед Чехов-центром 22 апреля в 12:00. Волонтеры Центра молодёжных инициатив совместно с активистами военно-патриотического общественного движения «Юнармия» раздали более 800 георгиевских лент.

Во время акции волонтеры напоминали горожанам о значении георгиевской ленты и допустимых способах её ношения.

На той же площади горожане смогли увидеть выставку военного обмундирования времён Великой Отечественной войны, которая была организована военным комиссариатом Сахалинской области. А Региональное отделение ДОСААФ России Сахалинской области представило выездную выставку «Оружие Победы».

Раздача лент продолжится 29 апреля и 5 мая с 13 до 14 часов  в трёх точках города: площадка перед Чехов-центром, площадка перед Областной библиотекой и Городской парк им. Ю.А.Гагарина.

9 мая георгиевские ленты будут вручать горожанам на площади Победы, сообщили ТИА "Островам" в центре молодежных инициатив.

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