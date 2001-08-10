Сахалинских волонтёров обучили для участия в региональном чемпионате «Абилимпикс»

Обучение сахалинских волонтёров, которые поучаствуют в организации VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», прошло в областном центре. Оно собрало более 40 добровольцев.

Всего на чемпионате будут задействованы более 100 волонтеров. Обучение прошли те, кто впервые примет участие в мероприятии. Им предстоит сопровождать участников, проводить экскурсии, помогать на площадках чемпионата, церемониях открытия и закрытия.

- Ребята прошли два этапа: командообразование и практическое занятие по этике общения с инвалидами разных нозологических групп, где им рассказали об особенностях их сопровождения. Работали в группах, каждая из них по разным нозологиям, - поделилась руководитель волонтерского корпуса чемпионата Наталья Зубкова. - Среди добровольцев есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Как говорится, вчера они сами были участниками, а сегодня помогают другим ребятам. Мы их задействуем уже не первый год на компетенции «Малярное дело», а теперь и на «Сухое строительство и штукатурных работы».

В число волонтеров вошли студенты СахГУ, техникума сервиса, промышленно-экономического техникума, областного центра внешкольной воспитательной работы, техникума строительства и ЖКХ, политехнического центра №2. Дмитрий Кокурин впервые принимает участие в роли волонтера в таком масштабном мероприятии.

- Нам рассказали о самом движении. Я не знал, что оно зародилось в Японии, а уже потом распространилось по всеми миру. Еще объясняли, как мы должны общаться с людьми с ОВЗ, но у меня мама инвалид, поэтому я осведомлен. Обучение прошло положительно, - отметил волонтер Дмитрий Кокурин.

Отдельное занятие провели для руководителей добровольцев. В формате вебинара они обсудили особенности функциональных направлений, а также навыки работы в нестандартных ситуациях и способах их решения.

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 27 по 30 апреля в Южно-Сахалинске. В соревнованиях примут участие более 200 человек. Они покажут свои навыки по 24 компетенциям. Победители отправятся на Национальный финал, который пройдет осенью в Москве, сообщили ТИА "Островам" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области