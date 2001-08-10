Сахалинский омбудсмен Анатолий Крутченко выделил четыре главных момента в послании Президента

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко, выделил четыре основных момента в послании Президента РФ Федеральному собранию.

- В первую очередь я обратил внимание на то, что в послании Президента прозвучало предложение об оказании финансовой помощи регионам, - отметил Анатолий Анатольевич. - Многие регионы имеют сегодня коммерческую задолженность, и Сахалинская область, к сожалению, в их числе. Для сбалансированности регионального бюджета и выполнения всех социальных обязательств, которые власти взяли на себя, пришлось брать кредиты. Так вот, в послании прозвучало предложение заменить коммерческие кредиты государственными с пониженной процентной ставкой и погашением займов до 2029 года.

Второй важный момент, по мнению регионального омбудсмена, касается госкредитования застройщиков, которые смогут получать из федерального бюджета займы под небольшой процент. Это не только поможет в реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, но и снизит стоимость квадратного метра.

Также Анатолий Анатольевич отметил, что начал свое выступление Владимир Путин с детей, в очередной раз подчеркнув, что за ними будущее нашего государства, и оттого, насколько они успешно подрастут, отучатся, социализируются, войдут в жизнь и зависят ближайшие перспективы нашей страны.

- Ну а четвертый важный пункт касается помощи малому и среднему предпринимательству, - подчеркнул Анатолий Крутченко. - Мы все помним, что в период пандемии и региональным, и федеральным центрами оказывались меры поддержки предпринимателям, которые старались сохранить рабочие места для своих сотрудников. Благодаря общим усилиям в стране удалось сохранить порядка пяти миллионов рабочих мест! Да, к сожалению, не все избежали сокращения, а поэтому основная задача властей и бизнеса – помочь этим людям с перспективой восстановить утраченные рабочие места. Это четыре основных момента, которые я отметил для себя в послании Президента,