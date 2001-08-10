Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2021
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16:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область присоединилась к «Зеленой весне - 2021»

Сахалинская область присоединилась к ежегодной социально-значимой акции федерального масштаба – экологическому субботнику «Зеленая весна - 2021». К участию в организации и проведении мероприятий под флагами экологического субботника «Зеленая Весна - 2021» в столице и регионах Российской Федерации приглашаются: органы государственной власти, компании и корпорации, общественные и экологические организации, волонтерские центры, дошкольные, средние и высшие учебные заведения, центры дополнительного образования детей и подростков, а также все граждане, в жизни которых важное место занимает сохранение природы. В рамках проекта проводится III творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны - 2021».

Для прохождения регистрации на проведение субботника «Зеленая Весна - 2021» и участия в творческом конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте акции vesna.vernadsky.ru. Регистрация участников будет проводиться до 24 мая 2021 года, сообщили ТИА «Островам» в министерстве экологии Сахалинской области

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