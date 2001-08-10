Сахалинцев приглашают на бесплатное обучение по стандартам WorldSkills

Сахалинцы могут пройти бесплатное обучение по стандартам WorldSkills. В списке 28 компетенций, среди которых «Ресторанный сервис», «Предпринимательство», «Сварочные технологии», «Социальная работа», «Администрирование отеля» и другие. Занятия будут проходить в очном формате в учебных заведениях островного региона.

Участниками проекта могут стать:

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан Граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет, Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

- Очень много направлений, по которым будет проходить обучение. Мы надеемся, что каждый сможет найти себе близкую по душе профессию. Обучение будет проходить на базе Сахалинского техникума сервиса, техникума строительства и ЖКХ и других учебных заведений области, - отмечают организаторы.

Как рассказали ТИА «Островам, одним из условий обучения является трудоустройство по новой профессии. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment. Там же представлен полный список компетенций, по которым будут проходить занятия.

Начало обучения по направлениям будет планироваться исходя из набора групп. Дополнительные вопросы можно направить по адресу электронной почты puchinets@internet.ru.

Бесплатное обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Региональным оператором на островах выступает агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области, сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области