Сахалинцев приглашают на бесплатное обучение по стандартам WorldSkills
Сахалинцы могут пройти бесплатное обучение по стандартам WorldSkills. В списке 28 компетенций, среди которых «Ресторанный сервис», «Предпринимательство», «Сварочные технологии», «Социальная работа», «Администрирование отеля» и другие. Занятия будут проходить в очном формате в учебных заведениях островного региона.
Участниками проекта могут стать:
- Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан
- Граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста
- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет,
- Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
- Очень много направлений, по которым будет проходить обучение. Мы надеемся, что каждый сможет найти себе близкую по душе профессию. Обучение будет проходить на базе Сахалинского техникума сервиса, техникума строительства и ЖКХ и других учебных заведений области, - отмечают организаторы.
Как рассказали ТИА «Островам, одним из условий обучения является трудоустройство по новой профессии. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment. Там же представлен полный список компетенций, по которым будут проходить занятия.
Начало обучения по направлениям будет планироваться исходя из набора групп. Дополнительные вопросы можно направить по адресу электронной почты puchinets@internet.ru.
Бесплатное обучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Региональным оператором на островах выступает агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области, сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области
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