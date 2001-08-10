Сахалинцев приглашают дать имена самолетам «России»

ОНФ и авиакомпания «Россия» объявили конкурс-голосование по присвоению самолетам имен туристических городов страны.

Проект Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России» и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявляют о старте всероссийского конкурса-голосования на право присвоения самолетам имен в честь городов – туристических центров страны. Имена и геральдические символы российских городов, мест туристического притяжения по итогам народного голосования будут нанесены на фюзеляжи воздушных судов авиакомпании «Россия». Заявки на участие в конкурсе принимаются от администраций муниципальных образований на сайте Konkurs.RussiaLike.ru.

По условиям конкурса инициативные группы и администрации городов должны в креативной форме подготовить презентации или видеоролики о своих городах и рассказать путешественникам о самых интересных туристических местах. Все заявки будут рассматриваться компетентным жюри, составленным из представителей авиакомпании и ОНФ. Прошедшие предварительный отбор заявки попадут на открытое голосование. Проект позволит рассказать пассажирам о всем туристическом многообразии страны, что в свою очередь повысит интерес путешественников к местам и событиям, которые оказали влияние на формирование Российского государства и всех аспектов жизни нашей страны: от древних времен до современности, сообщали ТИА "Острова" в пресс-служба ОНФ Сахалинской области.

В этом году авиакомпания «Россия» активно наращивает парк самолетов отечественного производства, маршрутная сеть которых распространяется из Москвы в 20 городов нашей страны. Первый лайнер Boeing 747 (бортовой номер EI-XLE) был назван в честь Санкт-Петербурга, получив имя города, откуда берет свое начало авиакомпания. Сейчас в парке «России» эксплуатируется уже более 80 именных самолетов.