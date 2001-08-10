Южно-Сахалинск готовится к третьему образовательному форуму

В Южно-Сахалинске началась подготовка к ежегодному Южно-Сахалинскому образовательному форуму «Образование - энергия будущего 2021», проведение которого запланировано на август. В выездном семинаре по данной теме приняли участие 56 педагогов из 20 дошкольных образовательных учреждений.

Уточним, впервые Южно-Сахалинский образовательный форум (ЮСОФ) состоялся в 2019 году и стал одним из самых ярких событий системы образования областного центра и всего островного региона. Теперь образовательный форум - это уже традиция и масштабное мероприятие, поддержанное мэром города Сергеем Надсадиным и областным правительством.

Основная цель ЮСОФ - это транслирование и демонстрация результатов, продуктов лучших инновационных практик системы общего и дополнительного образования города и региона.

О том, каким будет форум в этом году и актуальных вопросах, требующих обсуждения на дискуссионных площадках форума, рассуждали участники семинара. Ими стали педагоги образовательных учреждений городского округа, которые реализуют программу развития ребенка в би-полилингвальной среде детского сада и STEAM-образование. В ходе работы семинара педагоги обсуждали формат интерактивных и методических площадок форума по этим направлениям.

- Мы собрались, чтобы проработать программу третьего ЮСОФ и предварительно определяем проекты, которые будем презентовать, - рассказала воспитатель детского сада «Бусинка» Ольга Ким. - Для себя мы выбрали формат мастер-классов в лаборатории фестиваля, посвященной арт-искусству.

По итогам семинара и обсуждений было решено, что STEAM-образование на третьем образовательном форуме будет представлено несколькими лабораториями, названия которых складываются в аббревиатуру «STEAM»: S - наука, T - технологии, E - инженерия, A - арт-искусство, M - математика.

- Сейчас наша задача отобрать самые лучшие идеи и проекты, которые наполнят тематические площадки ЮСОФ. Одновременно мы определяем модели интерактивного взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в отношении аудитории форума, которой традиционно станут дети и родители, - подвела итоги семинара директор департамента образования Светлана Захарова.

В ближайших планах педагогов провести ряд рабочих встреч по определению проблематики третьего Южно-Сахалинского образовательного Форума, сообщали ТИА «Островам» в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.