Больше половины автолюбителей Сахалина ездили со скоростью 180 км/ч

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, с какой максимальной скоростью они ездили. Более 20 тысяч водителей признались, что лихачили на дорогах страны.

Среди жителей Сахалина самым популярным ответом стала скорость 180 км/ч, 34% водителей клали стрелку стандартного спидометра. На втором месте — вариант, набравший 19% голосов, 200 км/ч. С максимальной скоростью 160 км/ч ездили 17% автолюбителей.

Варианты ответов «220 км/ч», «240 км/ч» и «еще быстрее» выбрали 6%, 3% и 8% водителей соответственно. Не превышали скорость в 140 км/ч 6% автолюбителей. И также 6% сахалинцев ответили, что ездили с максимальной скоростью 120 км/ч.

Самыми быстрыми в России, как показали результаты опроса, оказались водители Крыма. На полуострове 20% жителей ездили со скоростью выше, чем 240 км/ч. Автолюбители Якутии, напротив, предпочитают не спешить на дорогах — ответ «120 км/ч» в регионе в два раза популярнее, чем в среднем по стране. По данным опроса, максимальная скорость, с которой ездили жители Москвы и Санкт-Петербурга, примерно равна средней по стране.

Интересно, что в сравнении с результатами аналогичного опроса в 2003 году, россияне стали чаще лихачить. Сейчас больший процент жителей ответил, что ездили со скоростью 200 км/ч и выше — 44% против 36% в 2003 году.

Всероссийский опрос проводился в марте 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 20 853 человека, сообщали ТИА "Островам".