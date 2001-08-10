В Южно-Сахалинске презентовали благоустройство территорий
Инициативные горожане презентовали более 20 проектов благоустройства общественных территорий в рамках конкурса муниципальных грантов.
В мероприятии приняли участие первый вице-мэр, руководитель аппарата Алексей Фризюк, руководители и специалисты структурных подразделений администрации, депутаты Городской Думы.
Идеи представителей ТОС в основном связаны с озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения, приведением в порядок детских и спортивных площадок и другими инициативами, направленными на то, чтобы сделать город еще более комфортным и удобным. В этом году на их реализацию из муниципального бюджета будет выделено 10 млн рублей. Предельный размер субсидии - 500 тыс. рублей.
– Конкурс социальных инициатив является одним из важнейших инструментов по вовлечению жителей в формирование комфортной городской среды. Совместные проекты не только объединяют людей, но и позволяют повысить качество жизни горожан. Радует, что многие инициативные группы из года в год заявляют новые полезные проекты, которые поддерживает администрация города. Благодаря этому, общественные пространства становятся более благоустроенными и привлекательными, – отметил директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев.
ТОС «Горького-2» участвует в конкурсе третий год. Ранее по инициативе его участников и при финансовой поддержке мэрии Южно-Сахалинска было выполнено ограждение зеленой зоны во дворе, восстановлена площадка для сушки белья, проведены другие мероприятия. В этом году проект направлен на благоустройство детской площадки. Содействие людям оказывают специалисты администрации. Они регулярно встречаются с инициативными горожанами, проводят консультации, помогают оформить документы.
Как отмечают члены конкурсной комиссии, нередко жители выдвигают инициативы социальной направленности, призванные поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, представители созданного в этом году ТОС «Победы-центр» в том числе выступили за обустройство парковочного места и специальной разметки для соседки с инвалидностью.
– Мы создали чат, в котором состоят жители пяти домов. В переписке обсуждаются основные проблемы, высказываются идеи. Очень важно, что есть возможность реализовать такие значимые инициативы, – сказал председатель ТОС Виктор Маленков.
Итоги защиты проектов ТОС будут подведены до конца мая. Утвержденные проекты реализуют в текущем году, сообщаили ТИА "Островам в мэрии Южно-Сахалинска.
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