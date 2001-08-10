Развитие «серебряного волонтерства» обсудили в Южно-Сахалинске

Ряд ключевых моментов по развитию волонтерского движения в областном центре обсудили в ходе очередного заседания муниципального Совета добровольчества.

Участие в мероприятии приняли представители местных органов власти и общественники. Модератором площадки выступила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Перед рассмотрением основной повестки заседания прошло чествование самых активных серебряных волонтеров по итогам их деятельности в 2020 году. Благодарственные письма вручила координатор серебряных добровольцев Сахалинской области, депутат городской Думы Ксения Огаркова. Она коротко рассказала собравшимся об итогах областного съезда серебряных добровольцев. В частности, ею была озвучена резолюция съезда с предложениями по направлениям, которые были разработаны серебряными волонтерами совместно с региональными структурами. Именно с отчета об исполнении положений этой резолюции будет начат следующий съезд волонтеров, который станет ежегодным.

- Мы крайне признательны активным и неравнодушным горожанам старшего возраста, откликающимся и включающимися в общегородские и региональные события. Сегодня инициатива только растет и это очень радует, тем более, что есть поддержка органов власти по всем 6 направлениям, которые мы реализуем. Спасибо вам, уважаемые активисты, за то, что не остаетесь в стороне от решения вопросов земляков, подсказываете нам и делитесь своим опытом, - отметила Ксения Огаркова.

Среди основных вопросов повестки участники заседания рассмотрели ход реализации в областном центре стартовавшего в прошлом году регионального социального проекта «Забота 65+». В нем задействованы специалисты городской администрации, социальных служб, учреждений системы здравоохранения, волонтеры. С начала работы проекта специалисты помогли разрешить уже более 400 различных житейских ситуаций и вопросов в медицинской, социальной, правовой, культурно-досуговой, бытовой и других областях, в том числе оказывали консультативную помощь, содействовали устранению аварийных ситуаций в коммунальной сфере. Нуждающиеся в поддержке одиноко проживающие южносахалинцы, маломобильные и с ограниченными возможностями здоровья граждане могут обратиться на телефон горячей линии 300-711 и найти поддержку специалистов.

- Важно максимально обеспечить внимание ко всем, кто обращается к нам за помощью. Индивидуально разбираться с каждым. Тем более, что президент страны ставит развернутые задачи по повышению эффективности работы системы социальной поддержки граждан. И в помощь, исходя из озвученных моментов, в ближайшее время регионам предоставят принципиально новые инструменты развития, а также федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект для улучшения качества жизни людей. Муниципалитет тоже активно включен в эту работу, и в нашем городе мы наращиваем меры адресной поддержки нуждающимся, - подчеркнула вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Участники заседания также обсудили возможности социальной реабилитации детей-сирот. Обменялись мнениями о проекте «Территория здоровья». Презентовала его координатор совета серебряных волонтеров Сахалинской области в сфере здравоохранения, инициатор проекта Наталья Суворова.

- Мы, как серебряные волонтеры, с этого года начинаем работать над вовлечением пациента в процесс сохранения здоровья, создания «личной территории здоровья». Ведь зачастую человек не обращает должное внимание на хронические заболевания, на свой образ жизни и пагубные привычки. Мой опыт показывает, что и сами медики бьют тревогу, когда человек безразличен к себе и не проявляет должную ответственность. Реализовать инициативу мы планируем через работу в семье, формирование культуры отношения к здоровью и ряд других моментов, в том числе и через диспансеризацию на местах, - отметила Наталья Суворова. - Всех, кто желает присоединиться, мы ждем в свои ряды. У нас заинтересованность в поддержке проекта уже высказали порядка 400 человек.

Живой отклик у собравшихся вызвало обсуждение хода подготовки к масштабному муниципальному форуму развития добровольчества. Он намечен на 13 мая. Участие в нем примут руководители волонтерских отрядов средних, средне-специальных и высших учебных заведений, представители органов власти, отвечающие за создание условий для развития добровольческой среды, волонтеры и некоммерческие организации. Как рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, в процессе дискуссий и развернутых обсуждений предполагается в том числе сформировать дорожную карту дальнейшего развития добровольчества в Южно-Сахалинске.

По итогам заседания будет сформирован протокол, в который войдут все озвученные инициативы и предложения к реализуемым проектам.