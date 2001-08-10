Юные сахалинцы отправились на национальный чемпионат по робототехнике

Победители регионального этапа международного чемпионата FIRST Lego League отправились представлять Сахалинскую область на Национальном чемпионате по робототехнике, сообщали в мэрии Южно-Сахалинска агентству ТИА "Острова".

5-6 марта 2021 года в г. Южно-Сахалинске впервые прошел региональный этап международного чемпионата FIRST Lego League. В соревнованиях приняли участие 25 команд, из них 24 команды представляли Сахалинскую область и 1 команда – Приморский край, г. Владивосток.

Чемпионат проводился в 3-х категориях: FIRST® LEGO® League Discover (4-6 лет); FIRST® LEGO® League Explore (6-9 лет); FIRST® LEGO® League Challenge (10-16 лет). По результатам двух соревновательных дней право представлять Сахалинскую область на Национальном чемпионате по робототехнике получили 9 команд.

Старт проекту был дан в 2020 году, когда Молодежное Правительство Сахалинской области, в рамках реализации проекта «ИТ лифт в будущее», выступило с инициативой по участию Сахалинской области в Международных соревнованиях по продвижению научных и технологических профессий среди молодежи направления FIRST.

Участвуя в образовательных и соревновательных мероприятиях FIRST, дети, школьники и молодежь развивают ключевые навыки, необходимые ученым и инженерам будущего, такие как: критическое мышление, мультизадачность, решение задач нестандартными методами и командную работу.