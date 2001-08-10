Тихоокеанское
информационное агентство
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Юные сахалинцы отправились на национальный чемпионат по робототехнике

Юные сахалинцы отправились на национальный чемпионат по робототехнике

Победители регионального этапа международного чемпионата FIRST Lego League отправились представлять Сахалинскую область на Национальном чемпионате по робототехнике, сообщали в мэрии Южно-Сахалинска агентству ТИА "Острова".

 5-6 марта 2021 года в г. Южно-Сахалинске впервые прошел региональный этап международного чемпионата FIRST Lego League. В соревнованиях приняли участие 25 команд, из них 24 команды представляли Сахалинскую область и 1 команда – Приморский край, г. Владивосток.

 Чемпионат проводился в 3-х категориях: FIRST® LEGO® League Discover (4-6 лет); FIRST® LEGO® League Explore (6-9 лет); FIRST® LEGO® League Challenge (10-16 лет). По результатам двух соревновательных дней право представлять Сахалинскую область на Национальном чемпионате по робототехнике получили 9 команд.

 Старт проекту был дан в 2020 году, когда Молодежное Правительство Сахалинской области, в рамках реализации проекта «ИТ лифт в будущее», выступило с инициативой по участию Сахалинской области в Международных соревнованиях по продвижению научных и технологических профессий среди молодежи направления FIRST.

 Участвуя в образовательных и соревновательных мероприятиях FIRST, дети, школьники и молодежь развивают ключевые навыки, необходимые ученым и инженерам будущего, такие как: критическое мышление, мультизадачность, решение задач нестандартными методами и командную работу.

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