Пожарные на Сахалине провели тактические учения

В Смирныховском районе Сахалинской области прошли пожарно-тактические учения.

По легенде рядом с райцентром произошло возгорание травы, огонь распространился и стал угрожать населенному пункту.

На место незамедлительно были стянуты силы и средства Смирныховского пожарного отряда, которые защитили население от распространявшегося огня, а затем и ликвидировали предполагаемый пожар.

Всего в пожарно-тактическом учении приняло участие 32 человека личного состава и 6 единиц техники. Подобные мероприятия проводятся в соответствие с планом профессиональной подготовки противопожарной службы Сахалинской области на 2021 год. Их главная цель - совершенствование работниками подразделений пожарной охраны профессиональных, тактических и специальных знаний, необходимых практических навыков и умений, позволяющих успешно организовывать и решать задачи по обеспечению пожарной безопасности, проведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС, собщаили ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ «Управление ППС».

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