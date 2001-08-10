Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2021
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26 и 28 апреля в Южно-Сахалинске ограничат движение
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В субботу и воскресенье в Южно-Сахалинске будет продавать рыбу по доступной цене

 23 и 24 апреля свежую рыбу по доступной цене можно будет приобрести в двух торговых точках Южно-Сахалинска.

ИП Зинаков О.В. будет реализовать населению минтай по 80 рублей за кг, треску по 90 рублей за кг 23 апреля с 15.00 до 18.00 часов и 24 апреля с 9.00 до 18.00 часов по следующим адресам:

  • ул. Крайняя, 30 (магазин морепродуктов «ЗОВ»);
  • продуктовый рынок у ТЦ «Техник» (ул. Ленина, 252Б, торговое место № D-9).

 

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