В субботу и воскресенье в Южно-Сахалинске будет продавать рыбу по доступной цене

23 и 24 апреля свежую рыбу по доступной цене можно будет приобрести в двух торговых точках Южно-Сахалинска.

ИП Зинаков О.В. будет реализовать населению минтай по 80 рублей за кг, треску по 90 рублей за кг 23 апреля с 15.00 до 18.00 часов и 24 апреля с 9.00 до 18.00 часов по следующим адресам: