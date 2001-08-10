Сахалинцам рассказали о психологии конфликта

Лекция «Конфликтология и психология конфликтов» в рамках цикла мероприятий прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 апреля. Слушателями стали студенты СахГУ, психологи-практики и читатели.

Лектор – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии СахГУ Арина Швецова рассказала о новом трансформационном подходе в психологии конфликтов, его возможностях и тактиках, которые позволяют улаживать разногласия.

Слушатели лекции узнали определение «транформации» и о методах нового подхода. В ходе беседы стало ясно, что конфликт может быть конструктивным и деструктивным. При конструктивном решении участники конфликта имеют все шансы не только успешно справиться с ситуацией, но и обогатить свой опыт. Деструктивное решение ведет к тому, что все участники конфликта терпят фиаско.

В завершении лекции все желающие задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении. В конце всем желающим было предложено пройти короткое тестирование, сообщили ТИА "Острва" в Сахалинской областной научной библиотеке.