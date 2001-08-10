В Южно-Сахалинске продолжают бороться с незаконной рекламой
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали факты расклейки объявлений о планируемом концерном мероприятии. Реклама размещена в том числе и на автобусных павильонах в самом центре города.
Готовятся материалы к отправке в УФАС для принятия мер реагирования в части размещения рекламы в неотведенных для этих целей местах и привлечения нарушителя к административной ответственности.
Кроме того, департамент общественной безопасности и контроля направил информацию о нарушениях в муниципальный Дом культуры, в котором должен был состояться концерт, для рассмотрения вопроса об отказе в предоставлении помещений для мероприятия в связи допущенными правонарушениями. У организаторов еще есть возможность не доводить ситуацию до отмены концерта и самостоятельно убрать всю незаконную рекламу с улиц города, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент общественной безопасности и контроля уже наработал положительный опыт по реагированию в таких ситуациях. Напомним, на этой неделе после разъяснительной беседы с улиц города свою незаконную рекламу самостоятельно убрали представители передвижной ярмарки (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=20166). Организаторы также принесли извинения жителям города за доставленные неудобства и обязались впредь не допускать размещения своей рекламы подобным образом.
Напомним, административные штрафы грозят как заказчику, так и исполнителю работ. По линии УВД за порчу чужого имущества: от 300 до 500 рублей за каждый поврежденный объект. По линии УФАС в части размещения незаконной рекламы: для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 4000 до 25000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 500000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:44 Сегодня Сахалинская прокуратура направила в суд дела об убийстве малоглетней
09:01 Сегодня ДОМ.РФ и сахалинское правительство договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства
09:46 Сегодня Сахалинцев приглашают на бесплатное обучение по стандартам WorldSkills
09:45 Сегодня Спортшкола «Кристалл» зовет сахалинцев кататься на коньках
09:24 16 Апреля Сахалинский минспорт поздравил Николая Наумова со 102-летием
20:41 16 Апреля Движение транспорта на перекрестке Комсомольская-Победы временно перекроют
15:23 16 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска не будет воды 18 апреля
- 09:29 16 Апреля Расписание пригородных поездов на Сахалине изменится с 19 апреля
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
12:04 26 Марта Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током
Выбор редакции
- 13:25 Сегодня Сахалинка, выполняя указания аферистов, оплатила страховку инкассаторской машины в сумме 116 тысяч рублей
- 13:00 Сегодня В субботу и воскресенье в Южно-Сахалинске будет продавать рыбу по доступной цене
- 12:32 Сегодня Юные сахалинцы отправились на национальный чемпионат по робототехнике
- 11:05 Сегодня Южно-Сахалинск готовится к третьему образовательному форуму
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?