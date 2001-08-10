В Южно-Сахалинске продолжают бороться с незаконной рекламой

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали факты расклейки объявлений о планируемом концерном мероприятии. Реклама размещена в том числе и на автобусных павильонах в самом центре города.

Готовятся материалы к отправке в УФАС для принятия мер реагирования в части размещения рекламы в неотведенных для этих целей местах и привлечения нарушителя к административной ответственности.

Кроме того, департамент общественной безопасности и контроля направил информацию о нарушениях в муниципальный Дом культуры, в котором должен был состояться концерт, для рассмотрения вопроса об отказе в предоставлении помещений для мероприятия в связи допущенными правонарушениями. У организаторов еще есть возможность не доводить ситуацию до отмены концерта и самостоятельно убрать всю незаконную рекламу с улиц города, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент общественной безопасности и контроля уже наработал положительный опыт по реагированию в таких ситуациях. Напомним, на этой неделе после разъяснительной беседы с улиц города свою незаконную рекламу самостоятельно убрали представители передвижной ярмарки (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=20166). Организаторы также принесли извинения жителям города за доставленные неудобства и обязались впредь не допускать размещения своей рекламы подобным образом.

Напомним, административные штрафы грозят как заказчику, так и исполнителю работ. По линии УВД за порчу чужого имущества: от 300 до 500 рублей за каждый поврежденный объект. По линии УФАС в части размещения незаконной рекламы: для граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 4000 до 25000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 500000 рублей.