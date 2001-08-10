Губернатор Сахалинской области поздравил медиков с днем работников скорой помощи

В прошлом году в нашей стране 28 апреля официально стало днем работников скорой медицинской помощи. И я от всей души хочу поздравить всех, кто трудится в этой сфере, с профессиональным праздником!

Вы занимаетесь непростым и благородным делом. Охраняете здоровье жителей Сахалинской области и всегда готовы отвечать на самые сложные вызовы.

Одним из таких испытаний стала эпидемия коронавирусной инфекции. На бригады скорой помощи легла тяжелейшая нагрузка, выдержать которую способен не каждый. Но вы изо дня в день доказываете, что вам по силам любая задача!

Вместе мы продолжаем работать над тем, чтобы скорая медицинская помощь на островах становилась еще более оперативной и качественной. Для этого регулярно обновляем автомобильный парк. В прошлом году в регион поступило 11 машин, и в этом мы также ожидаем поставку новых автомобилей.

Важным шагом стало создание единой цифровой платформы. Она позволяет отслеживать вызовы на территории всего региона и существенно экономить время бригад скорой помощи.

В областном центре завершается строительство нового здания, которое совсем скоро объединит под одной крышей оперативные службы: станцию скорой помощи, центр медицины катастроф, а также центральную диспетчерскую службу.

Но какими бы современными ни были технологии и инфраструктура, наша главная ценность – это, конечно же, вы, настоящие профессионалы своего дела! Спасибо за самоотдачу, отзывчивость и трепетное отношение к людям! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области