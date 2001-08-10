Губернатор Сахалинской области поздравил медиков с днем работников скорой помощи
В прошлом году в нашей стране 28 апреля официально стало днем работников скорой медицинской помощи. И я от всей души хочу поздравить всех, кто трудится в этой сфере, с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь непростым и благородным делом. Охраняете здоровье жителей Сахалинской области и всегда готовы отвечать на самые сложные вызовы.
Одним из таких испытаний стала эпидемия коронавирусной инфекции. На бригады скорой помощи легла тяжелейшая нагрузка, выдержать которую способен не каждый. Но вы изо дня в день доказываете, что вам по силам любая задача!
Вместе мы продолжаем работать над тем, чтобы скорая медицинская помощь на островах становилась еще более оперативной и качественной. Для этого регулярно обновляем автомобильный парк. В прошлом году в регион поступило 11 машин, и в этом мы также ожидаем поставку новых автомобилей.
Важным шагом стало создание единой цифровой платформы. Она позволяет отслеживать вызовы на территории всего региона и существенно экономить время бригад скорой помощи.
В областном центре завершается строительство нового здания, которое совсем скоро объединит под одной крышей оперативные службы: станцию скорой помощи, центр медицины катастроф, а также центральную диспетчерскую службу.
Но какими бы современными ни были технологии и инфраструктура, наша главная ценность – это, конечно же, вы, настоящие профессионалы своего дела! Спасибо за самоотдачу, отзывчивость и трепетное отношение к людям! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:44 Сегодня Сахалинская прокуратура направила в суд дела об убийстве малоглетней
09:01 Сегодня ДОМ.РФ и сахалинское правительство договорились о совместной реализации проектов жилищного строительства
09:46 Сегодня Сахалинцев приглашают на бесплатное обучение по стандартам WorldSkills
09:45 Сегодня Спортшкола «Кристалл» зовет сахалинцев кататься на коньках
09:24 16 Апреля Сахалинский минспорт поздравил Николая Наумова со 102-летием
20:41 16 Апреля Движение транспорта на перекрестке Комсомольская-Победы временно перекроют
15:23 16 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска не будет воды 18 апреля
- 09:29 16 Апреля Расписание пригородных поездов на Сахалине изменится с 19 апреля
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
12:04 26 Марта Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током
Выбор редакции
- 13:25 Сегодня Сахалинка, выполняя указания аферистов, оплатила страховку инкассаторской машины в сумме 116 тысяч рублей
- 13:00 Сегодня В субботу и воскресенье в Южно-Сахалинске будет продавать рыбу по доступной цене
- 12:32 Сегодня Юные сахалинцы отправились на национальный чемпионат по робототехнике
- 11:05 Сегодня Южно-Сахалинск готовится к третьему образовательному форуму
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?