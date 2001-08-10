Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2021
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26 и 28 апреля в Южно-Сахалинске ограничат движение
15:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

26 и 28 апреля в Южно-Сахалинске ограничат движение

26 и 28 апреля в Южно-Сахалинске ограничат движение

В связи с проведением репетиции парада, посвященного 9 Мая, в Южно-Сахалинске 26 и 28 апреля будут введены ограничения для остановки и движения транспортных средств.

Так, с 08.00 до 22.30 будет ограничена парковка на пл. Победы (со всех сторон), а с 19.00 до 22.30 - движение транспорта на ул. Горького от автодороги к нижней станции СТК «Горный воздух» до ул. Священномученика Илариона Троицкого, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты в указанные даты.

 

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