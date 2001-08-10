Сахалинские власти помогут строителям из Северо-Курильска найти новую работу

Завтра, 24 апреля, на Парамушир направляется комиссия под руководством областного министра строительства Алексея Колеватых. На острове она займется урегулированием возникшего трудового спора и решением социально-бытовых вопросов сотрудников ООО «Спиро». В частности, всем строителям, которые расторгнут договоры с этим предприятием, помогут устроиться в другие островные компании. Также им обеспечат проезд к новому месту работы.

По итогам переговоров с представителями областных властей желание трудоустроить 70 человек выразили строительные организации Южно-Курильского городского округа. В свою очередь специалисты ООО «Спиро» подтвердили готовность работать на новом месте. Вскоре их перевезут на Кунашир – региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства прорабатывает варианты доставки людей на остров.

На особом контроле находится вопрос питания рабочих. На регулярной основе муниципальная администрация подвозит строителям картофель, крупы, макароны, овощи и тушеное мясо. А предприятия ОАО «СК БСФ» и ООО «Алаид» обеспечивают их свежевыловленной рыбой.

Отметим, ситуация, возникшая с работниками ООО «Спиро», будет находиться на контроле областного правительства до полного её разрешения. Решение вопросов восстановления прав работников предприятия и привлечения виновных к ответственности прокурор области взял на личный контроль. Региональные власти готовы оказывать содействие надзорному органу.

Напомним, 21 апреля сотрудники компании ООО «Спиро» отказались продолжать работу. По словам строителей, с февраля с этого года они недополучают значительную часть зарплаты, живут в плохих условиях и не имеют средств к существованию.