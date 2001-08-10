Три тысячи человек в день готовы прививать в Сахалинской области
Три тысячи человек в день готовы прививать в Сахалинской области
Прививки на сегодняшний день сделали почти 55 тысяч сахалинцев и курильчан. Более 37 тысяч человек записались на вакцинацию. За 4,5 месяца активной иммунизации не зарегистрировано ни одного случая осложнения или заболевания.
На Сахалине и Курилах действуют 96 прививочных пунктов. Ежедневно на вакцинацию приходит около 1 тысячи островитян во всех районах. Но медицинские учреждения готовы принимать втрое больше пациентов.
Тромбозы сосудов, фиброзы тканей, поражения сердечно-сосудистой и нервной систем – с такими осложнениями столкнулись врачи всего мира у пациентов, перенесших коронавирус. Специалисты отмечают, что последствия могут наступить и сразу, и спустя длительное время.
– Основной смысл вакцинации – создать в организме защитный механизм против вируса. Препарат формирует иммунитет, но при этом в него не заложена способность поражать клетки и системы организма. На протяжении всего периода использования вакцин этот процесс сопровождался мифами и слухами, но практика доказывает эффективность иммунизации для человечества, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
В Сахалинской области зарегистрировано 22 397 случаев коронавирусной инфекции. Большинство пациентов перенесли заболевание в легкой или средней форме, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Сахалинские специалисты накопили значительный опыт в лечении опасной инфекции. Эти знания пригодились и при выявлении первого случая британского штамма на Сахалине.
– Установлено, что заболевший мужчина прибыл из Турции. После проведения исследования подтвержден британский штамм. Клинические проявления у пациента не отличались от проявлений привычного уже вируса. Тем не менее, проведена проверка эпидокружения и все необходимые мероприятия по предотвращению распространения заболевания, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.
Опыт использования российской вакцины «Спутник V» показывает, что она успешно противостоит всем штаммам, циркулирующим по территории страны, в том числе британскому.
Записаться на вакцинацию можно по телефону 1-300, через портал Госуслуг и при личном обращении в медучреждение.
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