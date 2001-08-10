На Сахалине именинникам дают скидки на железнодорожные билеты

АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что с 23 апреля действуют скидки для путешествий в день рождения на всех поездах дальнего следования. При покупке билета в билетных кассах компании для именинника и троих его попутчиков действует скидка в 10% на билеты в любой купейный вагон и в 20% в вагон СВ.

Скидки предоставляются на поезда, отправляющиеся за неделю до и после дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату, сообщили ТАИ «Острова» в пассажирской компании.

Телефон справочно-информационного центра на вокзале Южно-Сахалинска 8 (4242) 71-29-94.