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13:23, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине именинникам дают скидки на железнодорожные билеты
АО «Пассажирская компания «Сахалин» сообщает, что с 23 апреля действуют скидки для путешествий в день рождения на всех поездах дальнего следования. При покупке билета в билетных кассах компании для именинника и троих его попутчиков действует скидка в 10% на билеты в любой купейный вагон и в 20% в вагон СВ.
Скидки предоставляются на поезда, отправляющиеся за неделю до и после дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату, сообщили ТАИ «Острова» в пассажирской компании.
Телефон справочно-информационного центра на вокзале Южно-Сахалинска 8 (4242) 71-29-94.
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