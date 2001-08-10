Более восьми тысяч жителей Сахалинской области приняли участие в субботнике

Субботник, который инициировал Минстрой России, 24 апреля прошел в большинстве районов Сахалинской области. Благодаря неравнодушным жителям было вывезено, по предварительным данным, 500 кубометров мусора.

На уборку вышли сотрудники бюджетных учреждений, органов власти, коллективы учебных заведений и все желающие сделать островные города и села чище.

– Приятно, что идею проведения субботника поддержали не только взрослые, но и дети. Они активно наводили порядок на детских и спортивных площадках, на дворовых территориях, в скверах и парках. Важно осознавать, что острова – это наш общий дом и поддерживать порядок надо вместе, не оставаться в стороне, – рассказала ТИА «Острова» министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Многие сахалинцы присоединились к генеральной уборке всей семьей. Ольга Волкова вооружилась граблями вместе с мужем, сыном, дочкой и сестрой.

– Пугали прогнозом погоды, а утром проснулись от солнечного света. Есть ветерок, но ничего страшного. Нам достался участок за «Кристаллом». Мы часто гуляем здесь с собакой, ходим на родник. Поэтому рады убрать мусор в любимом уголке природы, – поделилась южносахалинка.

– Я «Маленького принца» недавно прочитала. Он говорил, что первым делом нужно привести в порядок свою планету, – добавила восьмилетняя дочка Алина.

Педагог дополнительного образования Александр Петров вместе с коллегами приводил в порядок территорию школы №20 в Дальнем.

– Ребята убирались в пятницу и поработали очень хорошо. А мы сегодня победили пожухшую траву. Холодно немного, зато приятно было потрудиться плечом к плечу. Учитель истории рассказал нам, как зародилась традиция субботников в России. А директор после угостил всех чаем с тортиком. Замечательный корпоратив получился, – рассказал Александр.

Непогода помешала провести субботник в Смирныховском, Поронайском, Макаровском районах. Там коллективная уборка состоится в предстоящие недели.

На Сахалине и Курилах сейчас проходят месячники санитарной очистки. В областном центре еженедельно проводятся «чистые пятницы». В эти дни и во время субботников полигон ТБО бесплатно принимает мусор от хозяйствующих субъектов и физических лиц.

Отметим, что субботник поддержали и волонтеры. Добровольцы не только убирались, но и рассказывали о предстоящем голосовании за объекты благоустройства. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сахалинцы и курильчане могут поддержать 43 проекта по преображению островных городов и сел. Отдать свой голос с 26 апреля по 30 мая могут все желающие на специально созданной онлайн-платформе: https://65.gorodsreda.ru.