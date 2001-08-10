Завтра в Южно-Сахалинске стартует голосование за проекты благоустройства территорий
В Южно-Сахалинске 26 апреля стартует рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Горожане смогут высказать мнение о том, какое из пространств прежде всего нуждается в обновлении.
С эскизами проектов можно заранее ознакомиться на сайте администрации (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4188). Напомним, в этом году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют три общественные территории: сквер Авиаторов (Хомутово); территория, прилегающая к зданию бывшей мэрии Тойохары (Коммунистический проспект); пространство юго-восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование, и будет реализован уже в следующем году.
Федеральный проект успешно зарекомендовал себя в Южно-Сахалинске. С 2017 года благоустроены скверы, расположенные вдоль улицы Сахалинской (Крузенштерна, Рудановского, Головнина и Невельского), а также вдоль проспекта Победы (Аллея энергетиков и сквер им. А.С. Пушкина). По ряду объектов исполнителем выступал городской парк им. Ю. Гагарина.
Онлайн голосование за объекты благоустройста пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 65.gorodsreda.ru. Проголосовать можно будет двумя способами: зайти на сайт 65.gorodsreda.ru через личный кабинет на госуслуах или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и подтвердить номер телефона. Пошаговая инструкция размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315).
Помощь в проведении голосования окажут волонтеры. Добровольцы помогут зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за одно из общественных пространств. Для удобства граждан группы волонтеров будут работать в «Сити-Молле», «Мега Березке» и ТДЦ «Столица» согласно графику.
26 апреля – с 12:00 до 15:00;
27 апреля – 12:00 до 15:00;
01 мая – 12:00-17:00;
04 мая – 12:00 до 15:00;
08 мая – 12:00-17:00;
11 мая – 12:00 до 15:00;
15 мая – 12:00-17:00;
19 мая –12:00 до 15:00;
22 мая –12:00-17:00;
26 мая –12:00 до 15:00;
30 мая –12:00-17:00.
Также работа добровольцев развернется во время проведения общегородских массовых мероприятий, а также на территории городского парка: в будни - с 17.00, по выходным - в обеденное время, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.
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