Завтра в Южно-Сахалинске стартует голосование за проекты благоустройства территорий

В Южно-Сахалинске 26 апреля стартует рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Горожане смогут высказать мнение о том, какое из пространств прежде всего нуждается в обновлении.

С эскизами проектов можно заранее ознакомиться на сайте администрации (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4188). Напомним, в этом году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют три общественные территории: сквер Авиаторов (Хомутово); территория, прилегающая к зданию бывшей мэрии Тойохары (Коммунистический проспект); пространство юго-восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской. Проект, который наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование, и будет реализован уже в следующем году.

Федеральный проект успешно зарекомендовал себя в Южно-Сахалинске. С 2017 года благоустроены скверы, расположенные вдоль улицы Сахалинской (Крузенштерна, Рудановского, Головнина и Невельского), а также вдоль проспекта Победы (Аллея энергетиков и сквер им. А.С. Пушкина). По ряду объектов исполнителем выступал городской парк им. Ю. Гагарина.

Онлайн голосование за объекты благоустройста пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 65.gorodsreda.ru. Проголосовать можно будет двумя способами: зайти на сайт 65.gorodsreda.ru через личный кабинет на госуслуах или зарегистрироваться, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и подтвердить номер телефона. Пошаговая инструкция размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4198/2315).

Помощь в проведении голосования окажут волонтеры. Добровольцы помогут зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за одно из общественных пространств. Для удобства граждан группы волонтеров будут работать в «Сити-Молле», «Мега Березке» и ТДЦ «Столица» согласно графику.

26 апреля – с 12:00 до 15:00;

27 апреля – 12:00 до 15:00;

01 мая – 12:00-17:00;

04 мая – 12:00 до 15:00;

08 мая – 12:00-17:00;

11 мая – 12:00 до 15:00;

15 мая – 12:00-17:00;

19 мая –12:00 до 15:00;

22 мая –12:00-17:00;

26 мая –12:00 до 15:00;

30 мая –12:00-17:00.

Также работа добровольцев развернется во время проведения общегородских массовых мероприятий, а также на территории городского парка: в будни - с 17.00, по выходным - в обеденное время, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.