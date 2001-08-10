На Сахалине правопреемники умерших пенсионеров получили более 8 млн рублей

За три месяца нынешнего года в Сахалинской области правопреемники получили более 8 миллионов рублей.

С начала 2000-тысячных годов у сахалинцев и курильчан, помимо страховой пенсии, начали формироваться пенсионные накопления из части уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В 2002 - 2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе. А с января 2009 года они появились у всех, кто вступил и участвует в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

В соответствии с законодательством, Пенсионный фонд РФ по заявлению выплачивает правопреемникам пенсионные накопления умершего зарегистрированного лица.

Пенсионные накопления перечисляются правопреемникам только в том случае, если смерть зарегистрированного лица наступила до момента назначения ему накопительной пенсии.

В клиентские службы территориальных органов ПФР по Сахалинской области за первый квартал 2021 года за пенсионными накоплениями своих умерших родственников обратилось 199 человек.

В островном регионе в нынешнем году принято 187 положительных решений (в т.ч. по обращениям 2020 года) о выплате пенсионных накоплений правопреемникам на общую сумму 8 млн. 254 тыс. 805 рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ОПФР по Сахалинской области.