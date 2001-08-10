В Южно-Сахалинске на площади Ленина прошла ярмарка

На площади Ленина в Южно-Сахалинске прошла ярмарка товаров местных производителей.

Сахалинскими предприятиями был представлен широкий ассортимент продукции по доступной цене: яйцо, рыба, пресервы, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мед и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

– В городе стартовала ярмарочная пора. Такой формат торговли очень востребован у жителей. Горожане с удовольствием посещают ярмарки, где в одном месте представлено все необходимое по цене производителя, – рассказала начальник отдела департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Евгения Сухарева.

Преимущество ярмарок оценили и жители областного центра.

– Сегодня мы с супругом пришли мясо выбрать. И обязательно рыбу возьмем. Продукция очень аппетитно выглядит. Для нас такие мероприятия — это маленький праздник. Здесь и музыка играет, настроение приподнятое, – рассказала посетительница ярмарки Людмила Георгиевна.

Напомним, также на площадке возле Дома торговли работает муниципальная ярмарка: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00.

Регулярно выездная торговля, проводится в отдаленных районах городского округа. Мини-ярмарки, не реже одного раза в неделю, проходят в Синегорске, Дальнем, Весточке и других населенных пунктах.