Валерий Лимаренко поздравил жителей региона с Днем флага Сахалинской обалсти
тексте обращения говорится: "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем флага Сахалинской области! Изображение островов на бирюзовом фоне хорошо знакомо каждому жителю. Этот символ объединяет людей разных возрастов и профессий. Он подчеркивает уникальность нашей территории, вызывает чувство гордости за прошлые и нынешние успехи региона.
За несколько десятилетий Сахалинская область прошла серьезный путь развития. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши острова становились все более привлекательным местом для жизни. Для этого повышаем качество медицинских услуг, образования. Уделяем особое внимание вопросам транспортной доступности, жилья, экологии.
Все, чего нам удается достичь – это общая заслуга сахалинцев и курильчан. Тысяч неравнодушных людей, которые любят родной край, добросовестно трудятся и прославляют островной регион далеко за его пределами. Уверен, впереди у нас еще множество побед, а значит и поводов поднять флаг Сахалинской области! С праздником!"
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