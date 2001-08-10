Валерий Лимаренко встретится с жителями Ногликского района
Во вторник, 27 апреля состоится рабочая поездка губернатора в муниципалитет. В программе – посещение производственных объектов, объектов сфер транспорта и торговли, площадок, где возводятся жилые дома и социально значимые объекты.
В 14:00 состоится встреча Валерия Лимаренко с жителями Ногликского района. Место проведения – районный центр досуга, расположенный по адресу: пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 10 А. Приглашаются все желающие.
Перед этим с 13:00 до 14:00 там же руководители органов исполнительной власти области и местной администрации проведут личный приём граждан, сообщали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
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