Сахалинская область присоединилась к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства

Сегодня по всей стране стартовало онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

До 30 мая на платформе https://65.gorodsreda.ru/ и на портале Госуслуг можно отдать голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование от всех российских регионов выставлено около 6 тысяч объектов. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

– Благодаря платформе каждый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в составлении плана по благоустройству. Его голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь. Для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную, – рассказал ТИА "Острова" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

В Сахалинской области на голосование выставлено 43 проекта благоустройства. В каждом районе определено в среднем по две – три территории.

К примеру, в Анивском городском округе собираются создать сквер дружбы по улице Ленина в райцентре и зону отдыха в Воскресенском. Смирныховцам предлагается проект благоустройства территории у дома культуры в Буюклы и сквера в Оноре. А в Ногликском районе планируется преобразить детскую спортивную площадку в селе Вал и сквер памяти в Ныше.

Новая платформа упростит и систематизирует опрос граждан во всех регионах России, поможет им принимать участие в формировании облика своих городов и в создании востребованных общественных пространств. В результате – экономия бюджетных средств, снижение числа конфликтов на почве городской среды, например, из-за того, что парковки занимают много места.

Популярные у горожан пространства становятся точками роста: благоустройство положительно сказывается на экономической привлекательности территории, дает новые возможности для развития бизнеса за счет увеличения трафика, создает предпосылки для появления новых рабочих мест в сфере услуг.

Голосование устроено максимально просто – пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно будет, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в Госуслугах или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале Госуслуг.

Помощь будут оказывать также волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение. По всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, и помогать проголосовать будут около 13 тысяч добровольцев.