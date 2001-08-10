Сахалинские приставы рассказали должникам, как не остаться без отдыха
Встретить майские праздники и сезон отпусков без долгов сахалинцам помогли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области прошла информационная акция «Узнай о своих долгах!». В течение этого дня сотрудники всех структурных подразделений Управления организовали мероприятия в таких мобильных пунктах как: торговые центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты, государственные и муниципальные учреждения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках проведённого мероприятия судебные приставы активно информировали сахалинцев и гостей области о возможностях получения информации о возбуждённых исполнительных производствах и способах оплаты задолженности одним кликом, рассказали ТИА "Отсрова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
Судебные приставы межрайонного отделения по взысканию административных штрафов совместно с сотрудниками отдельной специализированной роты дорожно патрульной службы УГИБДД УМВД по Сахалинской области проверили сахалинских водителей на наличие неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В случае выявления у сахалинцев задолженностей, им предлагалось оплатить их на месте.
Как показывает практика, подобные рейды являются хорошим напоминанием для должников и проводятся регулярно во всех районах области. Так за четыре месяца 2021 года было проведено восемь рейдов из которых было установлено 27 правонарушителей на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, в течение рейда судебные приставы рассказывали автовладельцам о том, как проверить себя и своих близких на наличие задолженностей, а также о способах их быстрой оплаты с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещённого на официальном сайте ведомства.
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