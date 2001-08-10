Минздрав России подтвердил полномочия сахалинских внештатных врачей

Права и обязанности главных внештатных специалистов в федеральных округах регламентированы приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Обновленный Приказ федерального ведомства закрепил полномочия пятерых сахалинских врачей в статусе главных внештатных специалистов по Дальневосточному округу.

Согласно документу состав внештатных специалистов субъекта представлен 6 главными внештатными специалистами. В одном случае две специальности представляет один человек. Сахалинские врачи – главные специалисты по Дальнему Востоку: специалист по паллиативной медицине – Михаил Сушко – главный врач Синегорской участковой больницы, детский невролог – Людмила Парамзина – заведующая неврологическим отделением детской областной больницы; онколог – Сергей Старцев - главный врач областного онкодиспансера, педиатр и детский специалист по профмедицине – Лариса Фатеева – главный врач Детской областной больницы; специалист по скорой медицинской помощи – Владимир Кузнецов – министр здравоохранения Сахалинской области.

- Это почетная должность, которая подтверждает высокий профессионализм специалиста, который ее занимает. Наших главных внештатных специалистов привлекают для получения экспертного мнения по самым различным медицинским вопросам. Это честь – работать рядом с профессионалами такого уровня, - рассказала директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.

Назначение на должность главного внештатного специалиста осуществляется минздравом России в соответствии с уровнем квалификации и опытом работы. «Внештатники» участвуют в разработке стратегических направлений развития соответствующей специальности по региону. Также вносят предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи в субъекте РФ, в том числе по внедрению современных медицинских технологий, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Работа также включает подготовку аналитических обзоров, предоставление методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Работа каждого из них осуществляется под руководством главного внештатного специалиста МЗ РФ по соответствующей специальности, сообщили ТИА "Острова" в министесртве здравоохранения Сахалинской обалсти.