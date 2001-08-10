На Сахалине назвали «Учителя года – 2021»

Главную награду в этом году завоевал учитель физики школы №9 Холмска Александр Коновалов. Также он стал лучшим по мнению ученического жюри конкурса.

Торжественное закрытие «Учителя года» состоялось сегодня. Поддержать конкурсантов и разделить с ними радость победы пришли их коллеги, друзья, родственники, представители областной исполнительной и законодательной власти. Призеров конкурса поздравил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

– Вы все сегодня победили, участвуя в этом прекрасном конкурсе. Я уверен, те, кто поедет представлять наш регион на всероссийском «Учителе года», вернутся с замечательными результатами. Мы в это верим. Поздравляю всех вас! – сказал Владимир Ющук.

– Победа и звание лучшего учителя Сахалинской области – это большая ответственность и честь. Сейчас мне сложно осознать это до конца. Впереди большая подготовка к финалу конкурса. Нужно достойно представить Сахалинскую область. Но теперь я точно знаю, что возможно все, – поделился победитель конкурса, учитель физики школы №9 Холмска Александр Коновалов.

Слова поддержки конкурсантам выразила глава регионального министерства образования Анастасия Киктева.

– Вы доказали свое профессиональное предназначение, подтвердили высокие квалификации, справились с поставленными задачами и дошли до конца. Ваша победа объективна, справедлива и заслужена. Я надеюсь, что во время испытаний каждый из вас обрел новые навыки, которые будут использованы в повседневной работе, – отметила министр.

Победу в номинации «Воспитатель года Сахалинской области - 2021» одержала воспитатель детского сада «Островок» села Малокурильское Марина Рыжкова. В номинации «Лучший педагог-психолог» победа досталась Руслану Прудкому из школы №4 Охи. А в категории «Лучший педагог-дефектолог» главный приз забрала Алена Хусаинова учитель-дефектолог школы-интернат «Радуга» Смирных.

Абсолютные победители в этих четырех номинациях примут участие в финале всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Победители получили сертификаты на получение премии 80 тысяч рублей от министерства образования Сахалинской области. Кроме того, от спонсоров конкурса им вручили сертификаты на сумму 325 тысяч рублей на приобретение учебно-наглядного оборудования.

Также среди призеров – учитель информатики школы Северо-Курильска Тарас Баранцев. Он стал лучшим в номинации «Цифровой учитель года Сахалинской области» и обладателем сертификата на сумму 200 тысяч рублей на приобретение современного оборудования.

По решению жюри в номинации «Учитель профи» победа досталась учителю начальных классов школы №34 села Березняки Оксане Батуриной. Диплом в специальной номинации от альтернативного жюри вручили учителю физики школы села Горячие Ключи Виктории Головачевой. Также среди призеров – учитель биологии школы №1 Анивы Валерия Покачалова. Ей вручили приз от Сахалинской областной думы в номинации «Надежда Сахалина». Лучшей в творческом конкурсе «Классный учитель», в котором ученики готовили видео в поддержку своих учителей, признана педагог-организатор ОБЖ школы №3 Тымовского Светлана Чупрова.

Конкурс «Учитель года Сахалинской области – 2021» стартовал 19 апреля. В этом году за титул лучшего боролись 23 педагога. Это учителя, воспитатели, дефектологи и психологи. Стаж их работы – от 3 до 23 лет. В этом году на конкурсе были представлены Центральные, Южные Курилы. Впервые участвовали педагоги из Северо-Курильска.

Преподаватели-новаторы успешно справились с испытаниями: разговор с министром, визитная карточка, методическая мастерская, открытый урок, классный час и мастер-класс. Традиционно конкурсантов оценивало четыре состава жюри: большое, предметное, альтернативное и ученическое.

Конкурс профессионального мастерства был организован областным министерством образования совместно с региональным центром оценки качества образования.