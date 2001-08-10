14:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сегодня в ночь в Южно-Сахалинске ограничат холодное водоснабжение
В связи с проведением ремонтных работ в ряде жилых домов Южно-Сахалинска сегодня и завтра ночью отключат холодное водоснабжение.
Так, с 22.00 26 апреля до 04.00 27 апреля воды не будет в жилых домах:
- ул. Комсомольская, 215, 215А, 217;
- пр. Победы, 28;
- 15-й микрорайон (пр. Победы - ул. Комсомольская - ул. Пограничная - пр. Мира).
Также возможны ограничения подачи воды на 5 - 10 этажи в 13, 13а, 14 микрорайонах.
27 апреля с 00.00 до 4.00 28 апреля холодное водоснабжение отключат по адресам: ул. Комсомольская, 276Б, 276в и пр. Мира, 239, 245, 251.
Телефон диспетчерской службы МКП «Городской водоканал» 72-32-40.
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