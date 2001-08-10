Сахалинские фермеры могут получить до 70 миллионов на развитие хозяйства

До 70 млн рублей на развитие хозяйств могут получить сахалинские фермеры. Для этого необходимо объединиться – создать кооператив или войти в уже существующий. О финансовых и других возможностях продолжают рассказывать сельхозпроизводителям в муниципалитетах области. Обучающие семинары накануне прошли в Долинском, Углегорском и Томаринском районах.

– В Сахалинской области действует обширный пакет мер поддержки сельхозпроизводителей, и самые весомые касаются именно кооперативов. Сегодня, обратившись в министерство сельского хозяйства и торговли, им возместят до 50% стоимости имущества, техники и оборудования, а также часть затрат на закупку продукции пайщиков. Помимо этого, сельхозкооператив может рассчитывать на грантовую поддержку – до 70 млн рублей выделяют на развитие материально-технической базы, – рассказала ТИА "Острова" руководитель регионального Центра компетенции сельхозкооперации Татьяна Бутакова.

Сегодня в регионе успешно работают 16 кооперативов, и число их пайщиков непрерывно растет – только за прошлый год в сельхозобъединения вступило свыше 50 сахалинцев. Создать кооператив могут три человека и более. Такие аграрии экономят расходы на хранение и получают гарантию реализации продукции. Они могут совершать крупные оптовые заказы, в том числе с материка, продавать товары, минуя перекупщика, напрямую в торговые сети или социальные учреждения. При этом, участвуя в кооперативе, каждый фермер останется независимым предпринимателем.

Информировать аграриев о возможностях кооперации и мерах поддержки продолжат специалисты Центра компетенции. Обучающие мероприятия прошли уже в десяти муниципалитетах. До конца года на семинарах соберут владельцев хозяйств в каждом районе области.

Напомним, региональный Центр компетенции сельхозкооперации создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь фермерам оказывают комплексную методологическую поддержку в получении субсидий и грантов, проводят бесплатное обучение на актуальные тематики. Подробнее – на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).