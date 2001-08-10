Сахалинские фермеры могут получить до 70 миллионов на развитие хозяйства
До 70 млн рублей на развитие хозяйств могут получить сахалинские фермеры. Для этого необходимо объединиться – создать кооператив или войти в уже существующий. О финансовых и других возможностях продолжают рассказывать сельхозпроизводителям в муниципалитетах области. Обучающие семинары накануне прошли в Долинском, Углегорском и Томаринском районах.
– В Сахалинской области действует обширный пакет мер поддержки сельхозпроизводителей, и самые весомые касаются именно кооперативов. Сегодня, обратившись в министерство сельского хозяйства и торговли, им возместят до 50% стоимости имущества, техники и оборудования, а также часть затрат на закупку продукции пайщиков. Помимо этого, сельхозкооператив может рассчитывать на грантовую поддержку – до 70 млн рублей выделяют на развитие материально-технической базы, – рассказала ТИА "Острова" руководитель регионального Центра компетенции сельхозкооперации Татьяна Бутакова.
Сегодня в регионе успешно работают 16 кооперативов, и число их пайщиков непрерывно растет – только за прошлый год в сельхозобъединения вступило свыше 50 сахалинцев. Создать кооператив могут три человека и более. Такие аграрии экономят расходы на хранение и получают гарантию реализации продукции. Они могут совершать крупные оптовые заказы, в том числе с материка, продавать товары, минуя перекупщика, напрямую в торговые сети или социальные учреждения. При этом, участвуя в кооперативе, каждый фермер останется независимым предпринимателем.
Информировать аграриев о возможностях кооперации и мерах поддержки продолжат специалисты Центра компетенции. Обучающие мероприятия прошли уже в десяти муниципалитетах. До конца года на семинарах соберут владельцев хозяйств в каждом районе области.
Напомним, региональный Центр компетенции сельхозкооперации создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь фермерам оказывают комплексную методологическую поддержку в получении субсидий и грантов, проводят бесплатное обучение на актуальные тематики. Подробнее – на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня На Сахалине правопреемники умерших пенсионеров получили более 8 млн рублей
- 10:08 Сегодня Самозанятых южносахалинцев приглашают на семинар
- 10:15 Сегодня "Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
- 11:08 Сегодня На Сахалине появится «Зеленый угольный кластер»
09:57 19 Апреля Южно-Сахалинск находится под влиянием циклона
17:56 19 Апреля Сильный дождь прогнозируется на территории Северо-Курильского района
08:57 20 Апреля Без света сегодня останутся десятки домов Южно-Сахалинска
12:46 20 Апреля Житель Корсакова подозревается в краже топлива на сумму около 22 тысяч рублей
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
09:34 31 Марта Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без холодной воды
12:04 26 Марта Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током
Выбор редакции
- 15:45 Сегодня Южносахалинка Мария Сухарева отмечает 100-летний юбилей
- 13:34 Сегодня Сотрудники УКОН задержали в Охе сбытчика наркотиков
- 13:28 Сегодня Минздрав России подтвердил полномочия сахалинских внештатных врачей
- 11:53 Сегодня Валерий Лимаренко поздравил жителей региона с Днем флага Сахалинской обалсти
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?