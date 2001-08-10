Тихоокеанское
информационное агентство
26 Апреля 2021
Сегодня 23:28
75,09|90,47|66,91
Сегодня в ночь в Южно-Сахалинске ограничат холодное водоснабжение
15:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские фермеры могут получить до 70 миллионов на развитие хозяйства

Сахалинские фермеры могут получить до 70 миллионов на развитие хозяйства

До 70 млн рублей на развитие хозяйств могут получить сахалинские фермеры. Для этого необходимо объединиться – создать кооператив или войти в уже существующий. О финансовых и других возможностях продолжают рассказывать сельхозпроизводителям в муниципалитетах области. Обучающие семинары накануне прошли в Долинском, Углегорском и Томаринском районах.

– В Сахалинской области действует обширный пакет мер поддержки сельхозпроизводителей, и самые весомые касаются именно кооперативов. Сегодня, обратившись в министерство сельского хозяйства и торговли, им возместят до 50% стоимости имущества, техники и оборудования, а также часть затрат на закупку продукции пайщиков. Помимо этого, сельхозкооператив может рассчитывать на грантовую поддержку – до 70 млн рублей выделяют на развитие материально-технической базы, – рассказала ТИА "Острова" руководитель регионального Центра компетенции сельхозкооперации Татьяна Бутакова.

Сегодня в регионе успешно работают 16 кооперативов, и число их пайщиков непрерывно растет – только за прошлый год в сельхозобъединения вступило свыше 50 сахалинцев. Создать кооператив могут три человека и более. Такие аграрии экономят расходы на хранение и получают гарантию реализации продукции. Они могут совершать крупные оптовые заказы, в том числе с материка, продавать товары, минуя перекупщика, напрямую в торговые сети или социальные учреждения. При этом, участвуя в кооперативе, каждый фермер останется независимым предпринимателем.

Информировать аграриев о возможностях кооперации и мерах поддержки продолжат специалисты Центра компетенции. Обучающие мероприятия прошли уже в десяти муниципалитетах. До конца года на семинарах соберут владельцев хозяйств в каждом районе области.

Напомним, региональный Центр компетенции сельхозкооперации создан на базе Сахалинского Фонда развития предпринимательства и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь фермерам оказывают комплексную методологическую поддержку в получении субсидий и грантов, проводят бесплатное обучение на актуальные тематики. Подробнее – на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?